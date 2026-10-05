FGC reforçarà els equips de les seves estacions d'esquí amb 300 incorporacions aquest hivern

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
GIRONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), amb la seva marca Pirineu365, reforçarà els seus equips amb 300 incorporacions per respondre a les necessitats de les estacions d'esquí durant la pròxima temporada d'hivern.
Concretament, les ofertes disponibles són per als llocs de pister, pister socorrista, conductor de remuntadors i màquines trepitjaneu, personal d'administració i manteniment, mecànic i informador, segons ha informat aquest dilluns FGC en un comunicat.
Les estacions que reuneixen el nombre més elevat d'incorporacions són La Molina (Girona), amb 98; i Espot i Port Ainé (Lleida), amb 93 vacants entre totes dues estacions.
A més, Boí Taüll (Lleida), Vallter i Vall de Núria (Girona) també tenen places pendents de cobrir.
L'activitat generada per les 6 estacions de muntanya i esquí de Ferrocarrils representa "prop de l'11% del VAB comarcal i del 8% de l'ocupació total de les comarques on estan situades les estacions", segons dades de l'últim estudi de sostenibilitat de les estacions de muntanya d'FGC, elaborat per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).