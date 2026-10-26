FGC recupera la normalitat a la línia Llobregat-Anoia després de les obres

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
Els trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de la línia Llobregat-Anoia han recuperat la normalitat aquest dilluns al matí després de les actuacions que s'han dut a terme al túnel de Gornal, informa FGC en una anotació a X recollida per Europa Press.
El director d'FGC Operadora, Oriol Juncadella, i el portaveu d'Adif, Antonio Carmona, van explicar divendres passat en unes declaracions als mitjans que les companyies treballaven de manera conjunta per dur a terme uns treballs "molt complexos" que s'han dut a terme en horari nocturn per evitar que Rodalies s'hi veiés afectat.
El despreniment es va produir dimarts de la setmana passada i va afectar la connexió entre el túnel de l'estació, que pertany a FGC, i la xarxa d'Adif, que hi passa per sobre.