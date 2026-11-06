FGC operarà amb un servei mínim del 25% en hores punta durant la vaga

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) operarà amb un servei mínim del 25% durant les hores punta de la vaga general convocada l'11 de novembre, d'acord amb l'ordre publicada pel Govern.
Les línies Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia i Lleida-la Pobla funcionaran amb aquest servei mínim de 6.30 a 9.30 i de 16.30 a 21 hores; per a la resta del dia no es decreten serveis mínims i "dependrà del seguiment de la vaga", segons informa FGC aquest divendres en un comunicat.
Pel que fa als trens turístics d'FGC, que inclouen el tren cremallera i el funicular de Montserrat i el tren cremallera de Núria, també es podran produir afectacions en funció del seguiment de la vaga.