FGC licita l'ampliació de la detecció de despreniments a la línia Lleida-la Pobla de Segur

LLEIDA 13 maig (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha licitat les obres per a l'ampliació del sistema de detecció de despreniments a dos vessants de la línia Lleida-la Pobla de Segur per un import de 205.869 euros, sense IVA, informa el Govern aquest dimecres en un comunicat.
En concret, els dos punts són el vessant número 4, situat entre les estacions de Santa Linya i Àger i on s'instal·larà una nova barrera estàtica de 360 metres de longitud, i la número 17, entre les parades d'Àger i Cellers-Llimiana, amb 60 metres de barreres dinàmiques de contenció a diversos trams.
Les obres, que compten amb una durada prevista de 30 setmanes, permetran detectar possibles despreniments de roques dins el sistema d'avisos preventius, amb l'objectiu així d'incrementar la seguretat i predicció d'aquests episodis.