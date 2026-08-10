FGC inverteix 290.987 euros en un aparcament i una estació d'autobusos a Igualada (Barcelona)

BARCELONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha adjudicat aquest dilluns la construcció d'una estació d'autobusos i un aparcament per a la futura estació subterrània d'Igualada (Barcelona) de la línia Llobregat-Anoia per 290.987 euros.
El termini d'execució és de 52 setmanes i les obres començaran quan es completin els treballs d'integració urbana de la línia d'FGC a la capital de l'Anoia (Barcelona), que es van licitar el juliol de l'any passat, ha informat FGC en un comunicat.
L'aparcament donarà servei tant a l'estació d'FGC com a la d'autobusos, i mentre durin les obres serà necessari desplaçar el servei de busos a una estació provisional que se situarà a les proximitats.
L'empresa encarregada de redactar el projecte bàsic i el projecte constructiu de l'aparcament subterrani, de la nova estació d'autobusos i de la urbanització de l'entorn és Barcelona Engineering Workshop S.L.
Les obres de soterrament del tren al seu pas per la ciutat compten amb una inversió global de 37 milions d'euros i tenen com a objectiu crear un espai intermodal en què hi conflueixin la línia d'FGC, diferents línies d'autobusos, taxis, bicicletes i altres serveis de mobilitat.