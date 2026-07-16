FGC instal·la nous punts lila per garantir l'atenció immediata davant l'assetjament sexual

BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque; la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Carles Ruiz, han presentat els 280 nous punts lila instal·lats a la xarxa d'FGC per garantir l'atenció immediata davant l'assetjament sexual.
En un comunicat aquest dijous, les dues conselleries han explicat que els Punts d'Informació i Emergència de les dues línies d'FGC incorporen, des de mitjans de juny, la funcionalitat de punt lila, i l'aplicació mòbil de la companyia també ha incorporat la funcionalitat per alertar d'aquestes situacions de manera immediata.
Paneque ha explicat que les estacions d'FGC són part de l'espai públic i "els punts lila subratllen que, a Catalunya, no es permet cap tipus de violència contra les dones".
Menor ha afegit que les violències masclistes "es poden produir a qualsevol espai", per la qual cosa la resposta també ha d'estar a tots els llocs possibles.
Ruiz ha explicat que aquesta iniciativa mostra la voluntat de l'empresa de "plantejar-se contínuament aspectes que es puguin millorar" i que puguin contribuir al fet que les persones se sentin més segures als trens i estacions.