FGC inicia la temporada estival a Boí Taüll (Lleida) amb la tirolina doble més llarga de Catalunya

LLEIDA 17 juny (EUROPA PRESS) -
L'estació de muntanya de Boí Taüll, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha posat en marxa la tirolina doble més llarga de Catalunya, amb 1.020 metres de longitud i 102 de desnivell, per encetar la temporada d'estiu.
La T-1000 surt de la cota 2.037 metres i arriba a la cota 1.935 metres, i s'afegeix a la tirolina de 200 metres a la base de l'estació que es va inaugurar l'estiu passat, informa FGC aquest dimecres en un comunicat.
A més a més, aquesta temporada s'ampliaran els horaris de servei del Telecadira de Vaques, amb un trajecte de 20 minuts, que funcionarà des del dimarts 21 de juliol i fins al final de la temporada.