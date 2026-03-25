FGC inicia les obres per rehabilitar l'edicle de l'estació de Sant Gervasi de Barcelona

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha iniciat aquest mes de març les obres per rehabilitar l'edicle de l'estació de Sant Gervasi de Barcelona, inaugurat el 1931, i recuperar la marquesina, retirada el 1960, informa el Departament de Territori de la Generalitat en un comunicat aquest dimecres.
La consellera Sílvia Paneque ha destacat que "tot i que aquestes actuacions patrimonials puguin semblar aïllades o petites, tenen una gran importància", després de visitar l'inici de les obres juntament amb el president d'FGC, Carles Ruiz.
En aquesta línia, Ruiz ha ressaltat el fet que les persones que viatgen amb ferrocarril "sàpiguen que, a més de viatjar amb uns trens segurs, puntuals i moderns, viatgen en uns trens i unes estacions amb història, peces clau per conèixer el patrimoni ferroviari del país".
Els treballs, amb un pressupost al voltant de 670.000 euros (abans d'IVA) i un termini d'execució de sis mesos i mig, consistiran en la millora de l'estabilitat estructural de l'edicle, la recuperació de la marquesina perimetral de vidre i la reparació de la façana i les filtracions existents a la coberta.
L'estació d'FGC de Sant Gervasi va registrar 1,47 milions de viatges el 2025, un 4,5% més que l'any anterior.