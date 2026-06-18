FGC funcionarà sense interrupció les quatre nits de les festes de Sant Cugat i Rubí (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) oferirà el servei ininterromput durant les quatre nits principals de les festes majors de Sant Cugat i Rubí (Barcelona), que se celebraran les nits del 25 al 28 de juny, informa en un comunicat aquest dijous.
El reforç de trens es farà a la línia S1 (Terrassa) i consistirà en una freqüència de pas d'un tren per hora i sentit durant tota la nit, si bé els trens nocturns donaran servei a totes les estacions de la línia S1 entre Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya.
Aquesta mesura vol donar resposta al previsible augment de la demanda i afavorir la mobilitat de les persones que vulguin assistir a algun dels actes programats de les festes majors.