FGC estabilitza un talús prop de l'estació de Valldoreix (Barcelona) per millorar-hi l'accés

BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) estabilitzarà un talús a l'entrada de l'estació de Valldoreix (Barcelona), amb l'objectiu de mitigar l'erosió i el risc de lliscaments per millorar les condicions d'accés dels usuaris, informa aquest dijous FGC en un comunicat.
Els treballs, que començaran dilluns i s'allargaran durant 6 mesos, preveuen la instal·lació d'un sistema de protecció mixta, que combina tant formigó com una geomalla antierosió, i seran executades per l'empresa Talio, per un import de 51.998 euros, sense IVA.
El president d'FGC, Carles Ruiz Novella, ha visitat aquest dijous el lloc amb el president de l'entitat municipal descentralitzada (EMD) de Valldoreix, Juanjo Cortés Garcia, i ha destacat que l'actuació s'emmarca en un pla per reforçar les obres de manteniment preventiu i augmentar la resiliència de les infraestructures.