FGC enceta la temporada d'estiu aquest dimecres a Vallter (Girona) amb activitats infantils

GIRONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
L'estació de muntanya de Vallter, a Setcases (Girona), gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), comença la temporada d'estiu aquest dimecres 1 de juliol fins al 30 d'agost amb un circuit d'activitats infantils amb propostes adaptades a diferents edats i interessos.
L'estació inclou un circuit de motos elèctriques i els circuits d'orientació, que fomenten l'exploració i l'aprenentatge de l'entorn de muntanya de manera lúdica, informa la Generalitat en un comunicat aquest dilluns.
Com a novetat aquesta temporada i adreçat als més joves, l'estació estrena un nou circuit de Mountain Karts, una activitat de descens amb un component més lúdic i d'aventura.
També s'incorpora la gimcana autoguiada del Fajol, una proposta familiar, que es pot fer de manera autònoma, per descobrir Vallter a través d'un recorregut mentre es resolen proves, pistes i activitats relacionades amb la naturalesa.
A més a més, l'estació de Pirineu365 proposa el Port Ciclista de Muntanya, amb 12 quilòmetres de recorregut amb un desnivell positiu de 1.100 metres; els itineraris de trail running i la Ruta del Ter, que es pot recórrer tant a peu com amb bicicleta.