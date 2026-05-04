FGC enceta una ronda de visites als ajuntaments de la línia Lleida-Manresa

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha començat una ronda de visites institucionals als municipis de la línia Lleida-Manresa per donar a conèixer el projecte i detallar les actuacions previstes a les estacions de les línies RL3 i RL4 un cop FGC Rail n'assumeixi la gestió, informa aquest dilluns en un comunicat.
La primera reunió s'ha celebrat a l'Ajuntament de Mollerussa (Lleida), on el president de la companyia, Carles Ruiz, ha explicat que el nou model suposarà un increment de la freqüència de pas de fins a 14 trens diaris entre Lleida i Cervera (Lleida), dels quals 5 arribaran fins a Terrassa (Barcelona).
L'operadora també invertirà en l'adequació de les estacions amb la instal·lació de sistemes d'informació en temps real, màquines d'autoventa de bitllets, millores en l'accessibilitat i una renovació de la senyalística i imatge corporativa.
L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha celebrat el canvi de gestió "per guanyar fiabilitat en el servei" i ha proposat col·laborar perquè l'edifici de l'estació sigui un espai obert a la ciutat.
De manera paral·lela, la companyia està executant l'ampliació del taller del Pla de Vilanoveta per convertir-lo en el Centre Operatiu de Rodalies de Lleida, que inclourà un túnel de rentat, un torn de rodes i simuladors de conducció per a la formació del personal.