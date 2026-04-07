FGC destinarà 21,4 milions a la vigilància i seguretat de les seves instal·lacions

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha donat llum verda als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per licitar la contractació del servei de vigilància i seguretat a les seves instal·lacions, trens i infraestructures, amb un pressupost de 21,4 milions d'euros per un període de dos anys.
El contracte cobrirà els treballs de vigilància a les línies Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia (Barcelona) i Lleida-la Pobla de Segur, a més de les futures línies que gestionarà l'empresa: Lleida-Terrassa (Barcelona) i l'R-Aeroport.
El Govern ha assenyalat que el servei és essencial i contribueix a "assolir els alts nivells de seguretat i qualitat en el servei", i ha subratllat que el model de seguretat està avalat pels Mossos d'Esquadra.