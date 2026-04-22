FGC bateja un tren amb el nom de la poeta Clementina Arderiu pel 50è aniversari de la seva mort

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha batejat un tren de la línia Barcelona-Vallès amb el nom de la poeta catalana del segle XX Clementina Arderiu, en commemoració del 50è aniversari de la seva defunció, informa aquest dimecres en un comunicat.
El bateig, que s'ha dut a terme conjuntament amb el Departament de Cultura i la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), afegeix el tren al conjunt de vehicles retolats en els últims anys amb noms d'altres personalitats del món de la cultura, l'art i les ciències.
L'acció també s'emmarca en la celebració aquest dijous de Sant Jordi, per la qual FGC ha organitzat un conjunt d'activitats culturals i literàries a les estacions per fomentar la lectura, com la presentació de llibres, una recollida de solidària de llibres i un concurs de relats curts.