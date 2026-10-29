FGC aturarà el servei durant 3 minuts aquest dijous a les 12 per les víctimes

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) aturarà el servei durant 3 minuts aquest dijous a les 12 hores per les víctimes de l'accident ferroviari d'Urda (Toledo) de dimecres, que ja s'eleven a 69.
A més de l'aturada del servei, també es guardaran 3 minuts de silenci, ha informat FGC en un missatge a X recollit per Europa Press.
Aquest dijous s'ha informat que dels 110 ingressats als hospitals de Castella-la Manxa, 60 ja estan donats d'alta i 50 encara es troben en diferents nivells de gravetat.