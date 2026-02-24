FGC assumirà la prestació de les línies de Rodalies entre Lleida i Terrassa (Barcelona)

LLEIDA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha autoritzat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a prestar el servei ferroviari de les línies de Rodalies RL3, entre Lleida i Cervera (Lleida), i RL4, entre Lleida i Terrassa (Barcelona), informa en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
L'actualització de l'acord de govern aprovat el 2024 recull l'ampliació del servei fins a Terrassa, i també que FGC assumeixi l'explotació de les estacions i l'actualització del pla de negoci.
El servei d'FGC comptarà amb 14 circulacions diàries entre Lleida i Cervera, de les quals cinc arribaran a Terrassa, la qual cosa suma tres viatges a l'oferta actual de l'RL3.
L'explotació de les estacions per part d'FGC implicarà l'execució d'obres de reforma i la millora de les funcionalitats per adaptar-les als estàndards de la línia Lleida-la Pobla de Segur.
Està previst que FGC assumeixi el servei durant aquest any, ja que actualment està fent les proves de validació per a la seva homologació.