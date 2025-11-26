FGC i Apropa Cultura facilitaran l'accés a la cultura a persones en situació de vulnerabilitat

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) s'ha adherit al programa Apropa Cultura, que facilita la participació en la cultura a persones en situació de vulnerabilitat, oferint espectacles i activitats culturals a preus assequibles, informa en un comunicat aquest dimecres.
D'aquesta manera, els grups destinataris del programa comptaran amb visites guiades en espais d'FGC dedicats a l'exposició i preservació del patrimoni històric i amb entrades a preu reduït en diversos transports turístics del servei, com el Cremallera de Montserrat.
Per formalitzar l'adhesió, el secretari general de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno; el president d'FGC, Carles Ruiz; i la directora d'Apropa Cultura, Sònia Gainza, han visitat Montserrat acompanyats de la gerent del Cremallera i els Funiculars de Montserrat, Laura Vives, i de membres de la Fundació MAP i de l'Associació Intercultural Diàlegs de Dona.
Tots ells han posat en valor aquesta aliança, que permet, en les seves paraules, posar a l'abast d'aquests col·lectius espais i equipaments únics als quals, d'una altra manera, difícilment hi tindrien accés.
La iniciativa va néixer a L'Auditori el 2006 i està oberta a la participació de tots els equipaments culturals i disposa del suport i la col·laboració de les principals institucions públiques, fent possible més de 663.000 experiències culturals i registrant més de 1.800 entitats socials.