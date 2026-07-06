FGC adjudica les obres per al Centre Operatiu del Tramvia del Camp de Tarragona

TARRAGONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que serà l'operador del Tramvia del Camp de Tarragona, ha adjudicat els treballs per a la construcció del Centre Operatiu de Vila-seca (Tarragona) a l'UTE COALVI-ACISA per un import de 19,95 milions d'euros (abans d'IVA).
El centre, que tindrà una superfície construïda de 6.336 metres quadrats, acollirà el taller, els cotxes i el centre de control de la nova infraestructura i el termini d'execució de les obres serà de 20 mesos, informa FGC en un comunicat aquest dilluns.
El president d'FGC, Carles Ruiz Novella, ha destacat que aquest serà el nucli neuràlgic del conjunt del sistema del Tramvia del Camp de Tarragona: "Serà una infraestructura clau per a Ferrocarrils però també per al territori, tant pel que fa al paper estratègic en la gestió de la mobilitat com per les oportunitats que generarà al Camp de Tarragona".