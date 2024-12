El Festival de la Infància 2024 compta amb 60 activitats per a nens de fins a 12 anys

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -

L'edició 2024 del Festival de la Infància comptarà amb 60 activitats per a nens d'entre 0 i 12 anys, i ocuparà un espai de 20.000 metres quadrats, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dimarts.

La trobada se celebrarà entre el 27 i el 31 de desembre al Palau 2 i la plaça de l'Univers del recinte Montjuïc de la institució firal.

La presidenta del Festival, Núria Basi, ha explicat que la voluntat és que "aquest Nadal sigui una oportunitat única per gaudir en família".

El saló compta amb activitats adaptades per a cada edat, i s'instal·laran espais per impulsar la creativitat dels nens, com un taller per construir estructures, un taller de matemàtiques o un espai per a la lectura.

Com a novetat, aquest any presenta la iniciativa "Jogueteria Solidària", que posarà a disposició dels assistents joguines cedides per Mattel i Spin Master i que, després del tancament del certamen, seran donades a nens en situació de vulnerabilitat.