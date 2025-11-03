El Festival In-Edit de Barcelona tanca amb 36.443 assistents i un 85% d'ocupació

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El Festival In-Edit de Barcelona, que s'ha celebrat del 23 d'octubre al 2 de novembre, ha tancat amb un total de 36.443 assistents, 40 sessions exhaurides i un 85% d'ocupació, informa aquest dilluns en un comunicat.
El festival de cinema documental musical ha acollit 116 projeccions i ha programat 72 títols sobre artistes com Depeche Mode, Fugazi, Jeff Buckley, Antonio Flores, Spinal Tap, Leiva, Carl Craig, Harley Flanagan i Víctor Nubla, entre d'altres.
El certamen ha premiat 'La 42', de José María Cabral, com a millor llargmetratge documental internacional; 'Flores para Antonio', d'Isaki Lacuesta i Elena Molina, com a millor llargmetratge documental nacional, i 'El canto de las manos', de María Valverde, ha obtingut la menció especial del jurat.
El premi al millor curtmetratge documental musical internacional ha estat per a 'Lingua Eterna', d'Arno Thöni, i el premi al millor curtmetratge documental musical nacional ha estat per a 'Mariem', de Javier Corcuera.
El llargmetratge 'El canto de las manos', de María Valverde, i el curtmetratge 'The making of Somni', de Pep Jorba, han guanyat els premis del públic d'aquesta edició.
Del 17 de novembre a l'1 de desembre, el festival celebra l'edició en línia a Caixaforum+, amb una selecció de 16 documentals.