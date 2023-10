El festival 42 de literatura fantàstica de Barcelona abordarà el futur de la humanitat

Se celebrarà del 8 al 12 de novembre a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

El festival 42 de gèneres fantàstics de Barcelona tindrà el futur de la humanitat com a tema central de la tercera edició, que se celebrarà del 8 al 12 de novembre a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats, on es duran a terme 70 activitats i 174 participants, informa l'Institut de Cultura de Barcelona en un comunicat aquest dilluns.

Hi participaran "grans referents del panorama internacional" com Steven Erikson, Ada Hoffman, Brandon Sanderson (telemàtic), Ann Leckie, David J. Skal, Tim Pratt, Malka Older, Wu Ming-Yi, Roger Luckhurst, Jay Kristoff, Camila Fabbri, Mariana Enríquez, Fernando Iwasaki, Jorge Volpi i Marcial Souto.

Abordarà el futur de la humanitat a través dels diferents gèneres literaris no realistes i també explorarà "noves tendències que imaginen futurs més esperançadors i mons utòpics" com el solarpunk, el hopepunk, el climapunk, la immortalitat i el transhumanisme.

També aprofundiran en els avantatges i els perills de la intel·ligència artificial i en les maternitats en els gèneres no realistes, a més d'analitzar les literatures no occidentals i les narratives gòtiques en jocs, videojocs, còmics i il·lustració.

Per conèixer els racons de Barcelona per on han passat els protagonistes, autors i temes del gènere fantàstic, el 42 proposa una ruta literària a la ciutat basada en les narratives no realistes.