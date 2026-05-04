FeSMC-UGT de Catalunya rebutja l'ERO a Avis perquè "respon a una estratègia de deslocalització"

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
La secció sindical de FeSMC-UGT Catalunya ha donat el seu suport a la vaga indefinida de l'empresa de lloguer de cotxes Avis, que ha començat aquest dilluns, contra un ERO que afecta 132 dels 340 treballadors de la companyia, ja que "respon a una estratègia de deslocalització i externalització dels serveis" a països com Bulgària, Polònia i les Filipines.
El sindicat assegura, en un comunicat aquest dilluns, que l'empresa no presenta pèrdues econòmiques, sinó que, des que es va crear el 2000, ha experimentat un creixement sostingut, en què va arribar a superar els 500 treballadors el 2019.
Segons la UGT, el centre de Barcelona continua sent clau, ja que gestiona trucades de països europeus com Itàlia, Portugal, Regne Unit, Alemanya, França, Àustria, Suïssa, Luxemburg, Bèlgica, Dinamarca, Suècia i Noruega.