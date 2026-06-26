Ferrocarrils prestarà servei ininterromput durant la festa major de Terrassa (Barcelona)

BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) prestarà servei ininterromput entre el 3 i 5 de juliol, coincidint amb les 3 nits de la festa major de Terrassa (Barcelona), informa aquest divendres en un comunicat.
En concret, el reforç dels trens es durà a terme a la línia S1 (Terrassa), amb una freqüència de pas d'un comboi per hora i sentit al llarg de tota la nit.
L'objectiu d'FGC passa així per respondre a l'augment de la demanda previst en aquestes dates assenyalades, alhora que afavorir l'ús del transport públic entre les persones que assisteixin als actes nocturns programats.