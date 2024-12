Ferrocarrils porta les activitats de les seves 6 estacions de muntanya a la fira Totesport 360

BARCELONA 28 des. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) presentarà per primera vegada l'oferta d'activitats de neu i esportives de les seves sis estacions de muntanya a la fira Totesport 360, que se celebrarà del 2 al 5 de gener a l'Institut Nacional d'Educació Física (INEFC) a Barcelona.

Durant aquestes quatre jornades, FGC Turisme mostrarà les activitats de la Molina, Vallter, Vall de Núria, Espot, Port Ainé i Boí Taüll, segons informa aquest dissabte en un comunicat.

Per això, el públic disposarà d'experiències immersives com l'esquí 360º Realitat Virtual, que permetrà submergir-se en un descens amb ulleres de realitat virtual, "sentint la velocitat i l'adrenalina" d'esquiar per una pista d'Espot.

Amb les mateixes ulleres també es podrà provar el bikeparc 360º Realitat Virtual, que transporta a un descens a l'estació de la Molina des del paper d'un 'biker' professional, passant per paratges a través dels boscos de pi negre característics de la zona.

Així mateix, els Simulador esquí 360º ofereixen la possibilitat a adults i nens de posar a prova les habilitats pròpies i experimentar la sensació de lliscar per la neu de forma immersiva i divertida.

L'objectiu de Totesport 360 és consolidar i fer créixer les 10.000 persones que es van apropar a l'Anell Olímpic de Montjuïc el passat Nadal, així com promoure l'esport entre nens, joves i adults i ensenyar el potencial d'equips i entitats de Catalunya.