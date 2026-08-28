Ferrocarrils oferirà servei ininterromput durant la Festa Major de Sabadell (Barcelona)

BARCELONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) oferirà servei ininterromput a la línia S2 durant quatre nits consecutives amb motiu de la Festa Major de Sabadell (Barcelona), segons ha informat la companyia en un comunicat aquest divendres.
En concret, el servei especial estarà disponible durant les nits del divendres 4 al dilluns 7 de setembre, coincidint amb els actes principals del programa, per donar resposta al previsible augment de la demanda i per promoure l'ús del transport públic.
El reforç consistirà en una freqüència de pas d'un tren per hora i sentit, durant tota la nit, que farà parada a totes les estacions de la línia S2, entre Sabadell Parc del Nord i Plaça Catalunya, a Barcelona.