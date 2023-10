Ferro (comuns) deixa el Parlament per dedicar-se a la política municipal a Molins de Rei (Barcelona)

BARCELONA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -

El diputat dels comuns al Parlament Lucas Ferro ha anunciat aquest dijous que deixa l'escó a la cambra catalana per dedicar-se a la política municipal a Molins de Rei (Barcelona).

En una intervenció en el ple del Parlament, Ferro s'ha acomiadat dels diputats, dels qui ha assegurat que n'ha après molt: "Me'n vaig convençut que el meu lloc és fer política per a la meva ciutat".

Ha recordat que ha format part del grup parlamentari dels comuns durant dues legislatures i ha destacat la convicció d'un grup petit com el dels comuns "per incidir sempre per fer avançar el país".