Ferrmed veu "discriminació ferroviària" en el trajecte València-Barcelona respecte a Madrid

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Ferrmed ha assegurat que hi ha una "discriminació ferroviària" en el trajecte entre València i Barcelona en relació amb el trajecte entre València i Madrid, arran de les declaracions del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, aquest dijous en l'acte de #QuieroCorredor, en un comunicat aquest divendres.
L'entitat ha recordat que cada dia hi ha 54 trens entre València i Madrid amb una mitjana de trajecte de dues hores, mentre que entre València i Barcelona hi ha 16 viatges amb una durada mitjana de 3 hores i mitja.
Ha lamentat que el corredor mediterrani no contempla duplicar la línia entre Castelló i Tarragona, per la qual cosa la línia "se saturarà en pocs anys" i ha reclamat de manera urgent una línia d'alta velocitat paral·lela que permeti unir Barcelona i València en menys d'hora i mitja.
Ha criticat que "la major part de les obres" del corredor mediterrani han estat per connectar les capitals de província amb Madrid.
Per això, Ferrmed ha reclamat el desdoblament de les línies de Rodalies de Barcelona i València i duplicar les línies entre les dues ciutats.