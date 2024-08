Ferran Pedret substituirà a Illa com a president del grup del PSC al Parlament

BARCELONA, 11 ago. (EUROPA PRESS) -

El diputat socialista al Parlament, Ferran Pedret, substituirà al recentment nomenat president de la Generalitat, Salvador Illa, com a president del grup de PSC-Units en la Cambra catalana, tal com ha informat el mateix diputat aquest diumenge en un missatge en el seu compte de X recollit per Europa Press.

"Molt honrat per haver estat proposat per Salvador Illa com a president del grup parlamentari del PSC en el Parlament de Catalunya. Farem tot allò al nostre abast per avançar en el programa de la tercera gran transformació de Catalunya", ha expressat.

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Pedret va ser l'encarregat de fer la intervenció del PSC en el debat d'investidura d'Illa aquest dijous i, dins del partit, ocupa la secretària de l'Àrea de Millora de l'Autogovern i Acció federal dels socialistes catalans.