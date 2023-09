Ferran Casas i Joan Rusiñol radiografien l''establishment' de l'Estat a 'Espanya no es toca'

Recullen el testimoniatge de Zapatero, Cebrián, Aragonès, Mas i altres figures clau de l'Espanya política



BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -

Els periodistes Ferran Casas i Joan Rusiñol han radiografiat l''establishment' de l'Estat en el llibre 'Espanya no es toca' (La Campana), amb testimonis de figures destacades de la política i els mitjans de comunicació de les últimes dècades.

En una entrevista d'Europa Press, els autors han detallat que, deu anys després de publicar el seu primer llibre junts ('Començar de nou'), van voler indagar en la resposta de l'Estat a l'independentisme i al naixement de Podem després del 15-M.

Després d'anys d'assajos sobre el procés, es van proposar escriure un llibre que oferís als lectors veus "de Madrid" que coneixen de prop com funcionen els poders de l'Estat, ha explicat Casas.

Així, l'obra inclou testimonis de figures polítiques com l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero, l'exministra popular Esperanza Aguirre, i els periodistes Juan Luis Cebrián i Javier Rierol, entre d'altres.

Rusiñol ha assegurat que els va sorprendre la predisposició i "ganes de parlar" dels entrevistats, que atribueix a la seva voluntat de posar llum a episodis clau de l'Espanya contemporània com el conflicte territorial, l'abdicació del rei o la fi del bipartidisme.

Després d'entrevistar-se amb Zapatero, tots dos autors sostenen que ha estat el president amb una visió "més plural" d'Espanya i que més va apostar per avançar en drets, després que l'expresident Felipe González va prioritzar consolidar l'Estat del benestar en el seu mandat.

Casas adverteix que el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, "pot ser un Zapatero, però primer s'ha assemblat molt a González", perquè ha apostat per mesures com l'escut social en pandèmia, però li ha costat molt moure's, al seu parer, en matèria territorial.

LES 'CLAVEGUERES'

'Espanya no es toca' també dona veu a "afectats" per la resposta de l'Estat al 9-N i a l'1-O --com el president de la Generalitat, Pere Aragonès; l'expresident Artur Mas, i l'exconseller Jaume Giró-- i a personalitats com l'advocat Gonzalo Boye i la periodista Mònica Terribas.

La investigació indaga en les anomenades 'clavegueres' de l'Estat, davant la qual cosa, segons Rusiñol, els poders de l'Estat van començar a reaccionar quan van afectar "l'elit madrilenya" i el PP, amb l'excomissari José Manuel Villarejo.

Per la seva banda, Casas ha subratllat que aquestes mateixes pràctiques no van desencadenar un "escàndol monumental" quan es van adreçar contra líders independentistes, i ha afegit que, tot i que no es justifiquessin, sí que es relativitzaven.

ARRIBA EN UN MOMENT D'"EXPLORAR LÍMITS"

Els autors ressalten que el llibre, tancat després de les eleccions generals, arriba en un moment en el qual s'estan "explorant els límits" del marc constitucional --per exemple, amb el debat sobre una hipotètica amnistia-- a Espanya, ha dit Casas.

Segons el parer del periodista, la "principal amenaça" per a una llei d'amnistia no està en el Tribunal Constitucional (TC), que creu que l'avalaria si rebés el suport d'una majoria progressista, sinó en els jutges de les instàncies que l'haurien d'aplicar.

Així mateix, 'Espanya no es toca' recull la reivindicació de les forces nacionalistes que les llengües cooficials es poguessin parlar al Congrés, com passa des d'aquesta mateixa setmana gràcies a la reforma pactada entre els independentistes, PSOE i Sumar.

"És un pas endavant importantíssim", ha defensat Rusiñol, si bé avisa que caldrà veure si aquest reconeixement es tradueix en el repartiment de la sobirania, en les seves paraules, i en la reivindicació d'una Espanya plurinacional.

El periodista ha explicat que, precisament, l'ara conseller i exdirigent socialista Quim Nadal subratlla en el llibre que el PSOE "és federalista quan no està en el poder", com creu que passa ara que el Govern central està en funcions i ha de negociar per mantenir-se a La Moncloa.

Per tots dos autors, el PSOE també és clau per al futur de la monarquia a Espanya: les seves bases --destaca Cases-- són "en bona part" republicanes, amb la qual cosa un canvi en la posició de la cúpula del PSOE podria obrir el debat sobre la Prefectura de l'Estat.