Fernández veu el 12M com l'oportunitat del PP d'acabar amb el 'procés' i el "sanchismo"

Els candidats a Girona, Lleida i Tarragona volen portar la veu de les seves províncies al Parlament



BARCELONA, 3 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del PP de Catalunya i candidat a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha assegurat aquest dimecres que els comicis del 12 de maig són l'oportunitat del PP de "acabar amb el 'procés' a Catalunya i acabar amb el sanchismo".

Ho ha dit en un acte a Barcelona junt amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i als caps de llista a Girona, Jaume Veray; a Lleida, Montserrat Berenguer, i a Tarragona, Pere Lluís Huguet, i han acudit l'eurodiputada Dolors Montserrat, el diputat del Congrés Nacho Martín Blanco i la diputada del Parlament Lorena Roldán, entre altres.

"Tot alhora, aquí i ara, és la nostra oportunitat, és el nostre moment. Portàvem anys esperant-ho i no anem a fallar als catalans", ha dit Fernández, que ha tornat a agrair a Feijóo la seva confiança per ser el candidat.

ESPERIT "INCONFORMISTA"

Fernández ha demanat als afiliats del PP català que no tinguin por a expressar les seves idees en públic: "Aquest esperit rebel i inconformista és el que anem a aplicar i a seguir aplicant per a la nostra terra, per a Catalunya".

Així, ha instat a no resignar-se davant de les dades educatives a Catalunya ni al fet que "s'obri l'aixeta i no surti aigua" per les restriccions per la sequera, i ha assegurat textualment que a Espanya hi ha aigua per tots si es gestiona amb generositat i sense prejudicis ideològics.

També ha dit que el PP ha demostrat on governa que "es poden baixar els impostos, que així es pot millorar l'activitat econòmica, recaptar més i, per tant, protegir i millorar els serveis socials".

GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA

Els caps de llista del PP a Girona, Lleida i Tarragona, Jaume Veray, Montserrat Berenguer i Pere Lluís Huguet respectivament, han defensat que volen portar la veu de les seves províncies al Parlament.

Veray ha lamentat que Girona "segueix sent la província de Catalunya amb més barracons escolars" i que està sofrint grans llistes d'espera en la sanitat, i ha assegurat que Catalunya ha perdut 10 anys amb el 'procés'.

Berenguer ha dit que l'objectiu del PP és l'estabilitat "lluny de la confrontació i de la crispació" i ha apostat per un futur fort, oportunitats i veu pròpia per a Lleida.

Huguet ha criticat que el 'procés' "ha portat al fet que la Generalitat hagi abandonat Tarragona" i ha afegit que el PP treballarà des del Parlament perquè la província torni a ser un dels motors econòmics de Catalunya i de tota Espanya.

A l'acte també han acudit l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol; el líder popular en l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, i diputats del Congrés com a Llanos de Luna, entre altres.