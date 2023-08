Fernández Vara aposta perquè els experts decideixin si l'amnistia està dins la Constitució

MADRID, 25 ago. (EUROPA PRESS) -

El secretari de Política Autonòmica del PSOE i vicepresident segon del Senat, Guillermo Fernández Vara, ha apostat aquest divendres perquè siguin els experts els qui marquin si una hipotètica llei d'amnistia estaria dins la Constitució, advocant per proposar solucions que siguin proclius al fet que hi hagi diàleg amb forces independentistes.

"No parlem de si això és bo o és dolent, sinó que si cap dins de la Constitució, es pot parlar, i si no cap dins la Constitució no es pot parlar, i això jo crec que que són també els experts els que han de marcar la realitat", ha sostingut Vara en una entrevista a RNE, recollida per Europa Press, sobre aquesta petició dels partits independentistes davant un suport a Pedro Sánchez.

En aquest context, Fernández Vara ha recalcat, com vénen fent altres dirigents socialistes, que els problemes polítics "no es poden resoldre només des de la justícia". "Pensar que els problemes polítics només es poden resoldre als tribunals és desconèixer que no es resoldran", ha proclamat.

Per això, considera que cal articular "procediments que permetin donar una sortida a la situació que s'està vivint" a Catalunya.

AFAVORIR EL DIÀLEG

I en aquest sentit, Fernández Vara ha advocat perquè les decisions que es van prenent, incidint que han de ser dins de la Constitució, vagin dirigides al fet que es produeixi el diàleg amb les forces independentistes.

Un diàleg que, segons ha dit, ha d'anar encaminat a la conformació d'un Govern central quant abans millor, encara que creu que les negociacions s'han de donar "amb una certa discreció" perquè finalment hi hagi Executiu a Espanya.

Sobre este tema, també s'ha pronunciat sobre la data de la investidura del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, considerant que finalment acaba anant a aquesta sessió malgrat no tenir assegurats els suports pel seu debat intern, segons ha dit.

Alhora, ha qualificat de "broma" que hi hagi dirigents del PP que s'hagin obert les últimes hores a parlar amb partits independentistes per aconseguir els suports a la investidura de Feijóo i també ha retret que apel·lin a diputats socialistes en aquesta obstinació, reclamant al líder 'popular' que "assumeixi les seves conseqüències".