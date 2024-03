Fernández trasllada a Feijóo (PP) la seva disposició "com a candidat a la Generalitat o com a afiliat"

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

El líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha traslladat al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, la seva "absoluta disposició" per ser candidat a les eleccions catalanes el 12 de maig.

"Com a candidat a la Generalitat, o com a afiliat de base, sempre ajudaré en tot el que pugui a que el PP de Catalunya obtingui el millor resultat possible", ha afirmat aquest dilluns en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.

Fernández ha dit que ha parlat amb Feijóo una vegada "finalitzada la negociació amb Cs", en la qual populars i taronges no es van posar d'acord i concorreran per separat al 12M.