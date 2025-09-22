Fernández reitera el 'no' de Podem al traspàs d'immigració a Catalunya

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'Organització i coportaveu de Podem, Pablo Fernández, ha reiterat aquest dilluns el 'no' de la formació morada al traspàs d'immigració a Catalunya perquè és "una línia vermella" i, a parer seu, té motius clars i obertament racistes, i també s'ha referit a Junts, als qui ha atribuït tenir postulats obertament racistes i xenòfobs.
"Estem parlant d'una llei que en el preàmbul, en l'exposició de motius, arriba a dir barbaritats racistes, com que la immigració és un problema i és un perill per a la cohesió social. I, evidentment, nosaltres aquí no hi votarem a favor, hi estem radicalment en contra", ha assegurat en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Ha afirmat que Junts té postulats, segons ell, obertament racistes i xenòfobs i que el motiu de la llei respon a una pugna dels postconvergents amb Aliança Catalana: "Aquesta proposició de llei es deu a aquesta pugna que Junts té amb Aliança Catalana per veure qui és més racista".
Preguntat per les paraules del secretari general de Junts, Jordi Turull, en què aquest cap de setmana va qualificar d'anticatalanisme que partits com Podem vegin racista el text sobre la delegació de competències en immigració, ha dit que és "una autèntica ximpleria" i ha apuntat que la seva formació està a favor del dret a decidir del poble català, textualment.