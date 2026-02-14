Fernández (PP) veu "radicalment fals" que Catalunya visqui un greuge comparatiu en finançament

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
Demana "esperar" per veure els resultats de la nova empresa mixta de Rodalies
BARCELONA, 14 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmat que és "radicalment fals" que Catalunya visqui un greuge comparatiu respecte a altres comunitats autònomes pel que fa al finançament.
"És inventat i, a més, això deixaria en molt mal lloc als partits nacionalistes que han tingut la clau de la política espanyola", ha dit en una entrevista concedida a 'L'Economista' i recollida per Europa Press aquest dissabte.
Sobre el nou model de finançament pactat per ERC amb el Govern ha assegurat que està "destinat al fracàs" i ha afegit que, al seu semblar, no té suport parlamentari ni el suport majoritari del PSOE.
"Això dels models 'a priori' i les ordinalidades és un invent nacionalista. L'assumpte és molt més senzill. Cal asseure's i dir: tu què gastes, tu què necessites, quina part et toca perquè els teus serveis públics funcionin. És a dir, arribar a un acord en el Consell de Política Fiscal i Financera", ha defensat.
Sobre el principi d'ordinalitat ha dit que "és un disbarat creure que es pot aplicar el principi d'ordinalidat exclusivament a una comunitat", i ha dit que aquest seria un sistema injust, en les seves paraules.
RODALIES
Preguntat per les responsabilitats davant dels corts del servei de Rodalies ha sostingut que "els governs anteriors ja van ser jutjats en les urnes" i, per tant, considera que és el Govern central qui ha de donar explicacions.
"És normal que la gent estigui indignada. Ha hagut de morir gent perquè de cop i volta passin de dir que tenim el millor sistema ferroviari d'Occident, a reconèixer que les infraestructures estan fetes un fàstic", ha criticat.
Sobre la constitució de la nova empresa mixta de Rodalies ha afirmat que és un assumpte de gestió: "Aquesta empresa acaba de posar-se en funcionament i caldrà esperar a veure els seus resultats. És un tema estricte de gestió. Per a molts pot ser identitari; per a mi, no", ha matisat.
IMPOSTOS
Sobre la pressió fiscal a Catalunya, ha defensat suprimir l'impost de Patrimoni i el de Successions, reduir el tram autonòmic d'IRPF i suprimir "18 tributs propis que no té cap comunitat autònoma".
També s'ha mostrat en contra de pujar la taxa turística ja ha criticat que la política fiscal del Govern "és la mateixa que la de la CUP i els Comuns", així com també, al seu semblar, la política d'habitatge.