Fernández (PP) veu possible ser "la clau de la política catalana"

MADRID, 10 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha considerat que el seu partit pot arribar a tenir la "clau de la política catalana", si bé ha reconegut que l'escenari és "endimoniat" i que, per tant, "no és senzill" que la formació creixi "de manera sòlida".

"El resultat serà molt bo i fins i tot podem arribar a tenir la clau de la política catalana, després és veritat que l'escenari és endimoniat, però podem tenir aquesta clau" ha expressat el popular en una entrevista a la Cadena Cope, recollida per Europa Press, en la qual també ha apuntat que el PP aspira a créixer "de manera sòlida", tot i reconèixer que "venen d'una situació molt difícil" i no els serà "senzill".

Així mateix, ha recordat que la història del constitucionalisme català és "de bastantes decepcions" i que amb el resultat electoral de les eleccions catalanes del 12 de maig el PP posarà una "pedra molt sòlida" per construir una alternativa al nacionalisme en un futur "molt pròxim".

"Jo sobretot tinc moltíssimes ganes de recuperar la il·lusió a Catalunya que en el seu moment Cs va ser capaç d'aconseguir i sé que ho podem fer i és una de les raons per les quals jo no me n'aniré de Catalunya" ha conclòs Fernández, en referència a la "gran decepció" que va suposar que el partit "se n'anés" de Catalunya després de la "victòria espectacular" en les eleccions del 2017.