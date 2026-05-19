Fernández (PP) veu en els pressupostos consorcis per "col·locar-hi afins"

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha criticat que l'acord de pressupostos de la Generalitat entre ERC i el Govern inclou "consorcis, empreses mixtes, taules, observatoris i comissions per col·locar-hi els seus afins".
"Els pressupostos d'Illa i Junqueras són pels-seus-llocs", ha sostingut en una publicació a X aquest dimarts recollida per Europa Press.
"La llista els faria vergonya... si en tinguessin, és clar", ha conclòs després del pacte entre els republicans i el Govern que inclou, entre d'altres, la participació de la Generalitat en la gestió d'infraestructures aeroportuàries, la línia orbital ferroviària, reforçar l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) i que la Generalitat i la Ajuntament de Barcelona tinguin majoria en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).