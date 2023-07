Fernández (PP) veu una "oportunitat històrica" de posar fi al procés després de les eleccions

Celebra haver superat el "forat negre" electoral

El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha assegurat aquest dimecres que veu una "oportunitat històrica" de posar fi al procés, un cop el seu partit ha triplicat escons, el PSC ha guanyat i els partits independentistes han perdut diputats, de 23 a 14.

Fernández ha valorat que el PP és el partit que "més ha crescut" a Catalunya i, en una entrevista a la Cadena Cope recollida per Europa Press, ho ha sumat al resultat "excel·lent" del PSC.

"El que veig per davant és una oportunitat històrica de posar fi al procés" arran de la davallada electoral dels partits "separatistes" des que va començar el procés independentista fa 11 anys, ha proclamat.

Fernández ha posat en valor que el PP ha superat en vots --tot i que no en escons-- ERC i Junts, la qual cosa fa que Catalunya deixi de ser un "forat negre electoral" per als populars, ha subratllat, després d'aconseguir sis escons respecte als dos del 2019.

No obstant això, el dirigent ha lamentat que el PSOE "fa l'efecte" que s'estima més "realimentar" el procés en comptes de "liquidar-lo", en estar disposat a rebre els suports d'ERC i Junts perquè Pedro Sánchez repeteixi com a president del Govern central.

Ha criticat que als socialistes no els importi "donar les claus" de la governabilitat del país als independentistes en el moment en que estan "més febles". A parer seu, Sánchez s'estima més continuar sent un "ostatge" a assajar una fórmula de govern no nacionalista a Catalunya.

"Ara surten els números. Per primera vegada en la història s'obre la possibilitat d'un govern no nacionalista a Catalunya. I en canvi, Sánchez ja té molt clar que el que vol és rearmar algú que està grogui, perquè el separatisme està grogui", ha assenyalat.