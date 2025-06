Fernández (PP) veu la mateixa "degradació institucional" a Espanya que a Catalunya fa uns anys

TARRAGONA 21 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha afirmat que en la política espanyola hi ha, a parer seu, el mateix que es va viure a Catalunya fa uns anys: "Degradació institucional, vergonya parlamentària i escàndol diari ple d'il·legalitats".

"El procés de Catalunya s'ha convertit en el procés espanyol", ha dit aquest dissabte durant la clausura d'un acte del partit a Reus (Tarragona), amb els regidors Silvia Virgili i Sebastià Domènech.

Fernández ha assenyalat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, fa uns anys "juraven que mai aprovarien una amnistia", suprimirien el delicte de sedició o canviarien el delicte de malversació i, ha dit, ho van fer.

"No només ho van fer, sinó que fa uns anys deien que tot això era immoral i avui diuen que és imprescindible per a la convivència", ha criticat.

REFORMES "SENSE POR"

Per això, ha expressat, s'han d'impulsar reformes legislatives "sense por" per blindar la unitat nacional i ha apuntat que ha arribat a l'hora que Espanya passi a ser una democràcia militant com Alemanya.

També ha demanat canvis en la llei electoral perquè les minories no condicionin les majories, "precisament pel contrari del que pretenen els separatistes i Sánchez".

Així mateix, ha dit que és necessari blindar la Constitució "contra els atacs des de dins de les institucions mateixes" i blindar també, en les seves paraules, una separació de poders autèntica i genuïna.