Fernández (PP) veu inviable abordar un nou finançament "mentre continuï el procés"

"Tots els que diuen que defensen el concert econòmic per a Catalunya estan mentint"

BARCELONA, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a les eleccions al Parlament, Alejandro Fernández, ha considerat inviable abordar la negociació d'un nou model de finançament per a Catalunya "mentre continuï el procés".

"Si tu has d'arribar a un acord de finançament amb algú que diu que demà declararà la independència, jo ho sento, a mi que no em busquin", ha etzibat en preguntar-li sobre aquest assumpte en un esmorzar informatiu de Fórum Europa, presentat per la portaveu adjunta del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo.

Si el procés independentista s'acabés, ha afegit Fernández, creu que se'n podria parlar sempre que fos un acord amb l'aval de la resta de comunitats autònomes: "Tot el que sigui plantejar impossibles que no pugui tenir l'acord de tothom, no funciona".

No obstant això, creu que actualment "no hi ha prou confiança" per abordar aquest capítol, a més de criticar també que el Govern no assisteixi a les reunions del Consell de Política Fiscal i Financera.

També ha qualificat de "gran mentida" que la Generalitat hagi volgut recaptar tots els impostos que paguen els catalans i ha negat que Catalunya tingui les mateixes característiques que Navarra i el País Basc.

Segons Fernández, la cultura política en relació amb el finançament dels qui han governat a Catalunya és 'el peix al cove', no el pacte fiscal o el contingent basc: "No volen això perquè s'haurien d'enfrontar directament amb les seves pròpies vergonyes. Tots els que diuen que defensen el concert econòmic per a Catalunya estan mentint".

També ha anunciat que si governen després de les eleccions deflactarà l'IRPF a Catalunya, suprimirà l'impost de successions "amb efecte immediat", augmentarà el límit d'exempts fins als 700.000 euros en l'impost de patrimoni per anar-lo suprimint, i l'endemà eliminarà el cànon de l'aigua, l'impost a les begudes ensucrades i el del CO2.

POSSIBILITAT DE "SER DECISIUS"

En la seva opinió, tenen la possibilitat de "ser decisius" en la política catalana després de les eleccions del 12 de maig després de presentar-se com l'alternativa al que prediquen i fan el PSC i Junts.

"El procés no porta la independència, porta la decadència a Catalunya. No cal transaccionar amb el separatisme com un mal menor, tot i que sigui el mal menor per comoditat. A això es dedica el PSC", ha sostingut.

Així, ha cridat a enviar l'independentisme a l'oposició després d'acusar Junts d'haver-se transformat "en un moviment nacional populista de caire supremacista, amb una retòrica salvatge i agressiva".

"Que no busquin el moderat de Junts, és com un unicorn. De fet cada vegada arriba algú pitjor. Quan deien que era impossible algú pitjor que Puigdemont va aparèixer Torra, després Laura Borràs i ara tenim Miriam Nogueras. Qui serà el següent?", s'ha preguntat.

També ha manifestat preocupació per qüestions com l'educació, l'habitatge, la situació econòmica i la gestió de la sequera, i ha criticat la 'cultura del no': "Ens volen portar al paleolític caçant amb llances i tapaculs. Pur rastaflautisme contemplatiu, només apte per a nens de papà que van al casal okupa a protestar però tenen 11 pisos".