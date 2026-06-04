Fernández (PP) veu els pressupostos "al servei de les misèries compartides d'ERC i el PSC"

Acusa els socialistes d'exercir "control propagandístic" i qualifica els comptes de menjadora
BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -
El president del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha defensat aquest dijous la seva esmena a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat 2026, que veu "al servei de les misèries compartides d'ERC i el PSC" i que, al seu parer, suposen la decadència de Catalunya.
Ho ha dit durant el debat dels comptes en el ple del Parlament, en què ha afirmat que per ERC aquest acord amb el Govern suposa "dissimular davant els qui els acusen de botiflers amb algunes partides de construcció nacional" davant la defensa del portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, d'un front d'esquerres a tot Espanya.
En el cas del PSC, Fernández veu voluntat de tenir "el control propagandístic" i ha criticat l'increment de partides com les destinades a l'àrea de Presidència o alts càrrecs, per la qual cosa ha qualificat els comptes de menjadora socialista.
Pel líder popular, amb els pressupostos que s'aprovaran aquest dijous, "Catalunya continuarà liderant" a tot Espanya amb qüestions com l'ocupació il·legal d'habitatges, les dades d'inseguretat, la pressió fiscal, el fracàs escolar, les llistes d'espera sanitària, l'execució de renovables o l'habitatge social.
ILLA I "LA SEVA METODOLOGIA"
Fernández ha recriminat al Govern haver presentat els comptes l'endemà de les eleccions a Andalusia, la qual cosa ha apuntat que era el més previsible, i ha subratllat que els comptes suposen "un PSC fort i una Catalunya decadent".
"Catalunya ja comença a conèixer millor Salvador Illa i la seva metodologia. Encara no del tot, però el comencen a conèixer. A mesura que el vagin coneixent, serà tota una garantia de futur per a nosaltres com una alternativa al Parlament", ha conclòs.