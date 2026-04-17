Fernández (PP) veu "completament inviable" arribar a acords amb Junts i celebra els pactes amb Vox

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha assegurat que és "completament inviable" arribar a acords amb la seva formació i, per contra, veu positius els assolits amb Vox com l'últim per al govern de coalició a Extremadura.
Ho ha dit en la taula rodona 'Horitzons polítics de la dreta a Catalunya' durant la jornada 'El futur de la dreta a Catalunya' a la Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) aquest divendres juntament amb el secretari general de Vox i líder a Catalunya, Ignacio Garriga.
Fernández ha afirmat que "hi ha una arrel autoritària i totalitària en el nacionalisme" que impossibilita acords amb la formació de Carles Puigdemont més enllà que puguin coincidir amb el PP en algunes votacions.
"Avui és metafísicament impossible pactar amb algú que sosté que el castellà ha de ser expulsat de l'esfera pública i educativa", i ha assenyalat que aquesta posició que diu que té Junts distorsiona l'eix esquerra-dreta a Catalunya.
Així, ha apuntat que "tant de bo les coses fossin diferents, però el que no poden pretendre els que van trencar la societat catalana en dos i van provocar un cop d'estat" és que siguin els altres els qui demanin perdó.
Per contra, Fernández ha reivindicat la política de pactes amb Vox en governs autonòmics com a Extremadura i ha conclòs: "Amb Vox no és que sigui un balneari de facilitats fer-ho, però crec que és positiu per a Espanya que això es continuï desenvolupant".