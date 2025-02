Fernández (PP) troba "tremendament perillosa" la transferència del control de fronteres als Mossos

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha assegurat que és "inconstitucional i tremendament perillosa" la transferència de competències per al control de les fronteres als Mossos d'Esquadra, i ha sostingut que Catalunya és una comunitat autònoma i per tant, segons la seva opinió, no correspon a la Generalitat el control de les fronteres.

"Ens hi oposarem i esgotarem tots els recursos legals i polítics per impedir aquesta barbaritat", ha afirmat en unes declaracions aquest dimarts en la concentració del Sindicat Unificat de Policia (SUP) en contra de la transferència de competències als Mossos, i ha afegit que són optimistes perquè la justícia va frenar en el seu moment l'expulsió de la Guàrdia Civil a Navarra, en les seves paraules.

Fernández ha acusat l'independentisme català, amb la complicitat del president del Govern central, Pedro Sánchez, i del de la Generalitat, Salvador Illa, de voler expulsar de Catalunya la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, i ha afegit que "ho fan per venjança", després de l'actuació d'aquests cossos policials durant el procés independentista.