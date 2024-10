Fernández (PP) titlla de "kale borroka' a la carta" el pacte Gobierno-Bildu sobre la 'llei mordassa'

Ana Vázquez assegura que si el PP arriba al Gobierno derogaran la "llei etarra"

BARCELONA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha titllat aquest dissabte de "kale borroka' a la carta" el pacte entre el Govern central i el grup parlamentari EH Bildu en el Congrés per reformar la Llei de Seguretat Ciutadana, rebatejada com a 'llei mordassa' pels detractors de la modificació que va realitzar el PP quan tenia majoria absoluta, en 2015.

"Estremits i sorpresos, vèiem que Sánchez i Bildu han pactat una sort de 'kale borroka' a la carta. És a dir, el batasuno pot cremar un autobús i la policia l'única cosa que podrà fer és donar-li dos petons i una flor, com deia la cançó", ha retret en una jornada sectorial del PP sobre seguretat a Granollers (Barcelona), junt amb la diputada popular en la Cambra Baixa Ana Vázquez.

Fernández ha al·ludit així a l'acord aconseguit entre l'Executiu central i Bildu per acabar amb l'ús de les pilotes de goma per part de les Forces de Seguretat, amb la "discrecionalitat" en la imposició de sancions administratives per faltes de respecte a l'autoritat i desobediència i també presentar en un termini de sis mesos una reforma de la Llei d'Estrangeria per posar fi a les conegudes com a 'devolucions en calent' de migrants en frontera, entre altres modificacions.

A més, ha criticat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "manté el tripartit i aquestes polítiques de menyspreu als agents de l'ordre".

"Aquest bonisme 'progre' i separatista és la ideologia, per desgràcia, avui dominant a Catalunya i ho és també al Govern de Salvador Illa", ha afegit.

També ha carregat contra la CUP i els Comuns, a més del PSC, perquè, segons ells, defensen que "la víctima és sospitosa de fatxa i el policia és fatxa directament sense cap mena de matís".

ANA VÁZQUEZ

En paral·lel, Vázquez l'ha descrit com "la llei de la impunitat" que serveix, textualment, per crear el caos i ha avisat que, si els populars arriben al Govern, derogaran la reforma.

"No és el moment de fer aquesta llei etarra, és el moment de reforçar la llei i endurir la llei", ha reivindicat, alhora que ha assegurat que a Catalunya les forces i cossos de seguretat pateixen l'odi del Govern català i dels independentistes, en les seves paraules.

Així mateix, ha al·ludit a les cartes anònimes que han rebut diverses diputades i senadores del PP en to amenaçador arran de les seves últimes intervencions en seu parlamentària; en el cas de Vázquez, sobre les seves paraules dirigides al ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Continuaré defensant la llibertat i continuaré defensant i partint-me la cara per les forces i cossos de seguretat de l'Estat", ha afirmat, i ha anunciat que el dilluns posaran una denúncia perquè l'autor, textualment, surti de l'anonimat i doni la cara.