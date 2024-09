Fernández (PP) situa l'acord PSC-ERC com una "línia vermella" per als pressupostos

Diu que el PP participarà dels comptes mitjançant esmenes i no "a partir d'una negociació" amb el PSC



BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha situat aquest dimarts l'acord d'investidura entre el PSC i ERC com una "línia vermella" de cara a les negociacions dels pressupostos del 2025, i ha qualificat un possible finançament singular, textualment, com una estafa política que no millorarà la vida dels catalans.

En una roda de premsa al Parlament, Fernández ha explicat que el PP participarà dels pressupostos mitjançant esmenes, però no "a partir d'una negociació" amb el PSC perquè, diu, els socialistes ja han deixat clar que negociaran els comptes amb ERC i els Comuns.

Fernández ha criticat la voluntat del PSC i els seus socis d'aconseguir un sistema propi de finançament per a Catalunya ja que, a parer seu, no servirà per destinar més recursos a serveis públics sinó "per continuar creant estructures que en res ajuden al benestar dels catalans".

"A Catalunya no es gestionen bé els comptes públics, a Catalunya sobra estructura política i falten recursos per millorar els serveis públics", ha assegurat, i ha demanat auditar els comptes de la Generalitat.

AEROPORT DE BARCELONA

Sobre la possible ampliació de l'Aeroport de Barcelona, Fernández ha dit que el PP treballarà en tot allò que millori les infraestructures a Catalunya, però ha augurat que ERC i els Comuns, com a socis del Govern, aconseguiran aturar el projecte.

També ha opinat que l'anunci que va fer dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, de desbloquejar l'ampliació de l'aeroport "no és una proposta en ferm".