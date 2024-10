Fernández (PP) retreu a Illa que l'habitatge no es pot abordar amb "anuncis grandiloqüents"

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha retret al president de la Generalitat, Salvador Illa, el seu anunci sobre el nou programa del Govern per construir 50.000 habitatges públics fins al 2030: "L'habitatge no el podem abordar amb anuncis grandiloqüents, sinó actuant, decidint i fent actuacions concretes".

En una entrevista d'aquest dimecres a TV3 recollida per Europa Press, ha considerat que de la manera escollida per Illa no se soluciona res i ha instat posar "damunt la taula els temes en els quals s'estan centrant les grans preocupacions" dels catalans.

També ha assenyalat que, abans de parlar d'un nou finançament per a Catalunya, fa falta dur a terme una "macroauditoria als comptes de la Generalitat" ja que, al seu judici, Catalunya no pot seguir engreixant la seva estructura administrativa sense donar un servei de qualitat als ciutadans, en les seves paraules.