Fernández (PP) retreu que els "aiatol·làs del medi ambient" diguin com ha de ser el món rural

Afirma que ja va advertir sobre "l'objectiu" de Puigdemont



LLEIDA, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha retret que hi hagi "aiatol·làs del medi ambient que facin la vida impossible" als agricultors i diguin com s'ha de vertebrar el món rural.

"No es pot acceptar que determinats ambientòlegs, amb tot el respecte del món, hagin de dir al món rural de Lleida com s'ha de vertebrar i com s'ha de treballar", ha lamentat en unes declaracions a Vallfogona de Balaguer (Lleida).

Ha demanat respecte per la manera que tenen els agricultors d'entendre el món i per la seva propietat privada i la seva llibertat, i ha reiterat el seu suport a les protestes del sector a Lleida: "Són gent treballadora, gent que motiva molt, que treballa moltíssim i que si decideix manifestar-se és perquè està desesperada perquè els governs no escolten".

Al seu parer, no té "cap sentit" que Catalunya estableixi exigències sanitàries i de qualitat molt inferiors per als productors externs en comparació amb els catalans.

"La gent s'està adonant que el procés no ha portat a la independència; ha portat a la decadència de Catalunya en inseguretat ciutadana, en ocupacions il·legals, amb impostos absolutament confiscatoris", ha afegit.

JUNTS I ERC

Sobre una possible retirada de suport dels independentistes al PSOE, ha respost que ja va advertir que l'"objectiu que té Puigdemont i que té el separatisme en general és desestabilitzar la democràcia espanyola".

"No ens van voler fer cas i ara s'està veient clarament que aquest era el seu objectiu", i ha rebutjat pronunciar-se sobre un possible pacte entre ERC i Junts.