Fernández (PP) reivindica el projecte de Feijóo per "unir" Catalunya

Sirera (PP) assegura que "la millor política social és la que crea ocupació"



BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha reivindicat aquest dilluns el projecte per "unir" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respecte als de dirigents polítics que enfronten i divideixen a Catalunya.

"A això ve Alberto Nuñez Feijóo a Catalunya, a unir", ha afirmat durant el discurs de benvinguda en un acte a la Casa Seat de Barcelona en el qual el líder dels populars ha presentat les línies generals del seu programa econòmic per al 23J.

En l'acte també hi ha participat el líder del PP a Barcelona, Daniel Sirera: ha moderat una taula rodona sobre empreses amb l'empresari i expresident de Foment Joaquín Gay de Montellá, el treballador de Telefónica Antonio Gonzalez Torner i les autònomes Rosario Cellier i Mayte Corbinos.

"Massa anys de polítics populistes que es dediquen a enfrontar i dividir la gent: homes contra dones, joves contra grans, catalans contra espanyols, treballadors contra empresaris... Això s'acabarà", ha afirmat el líder del PP català.

Segons ell, Feijóo ofereix a Catalunya un projecte "suggestiu, brillant i que genera una enorme il·lusió", i lidera l'únic partit que pot asseure en una mateixa taula sobre economia un treballador, un empresari i dues autònomes.

En aquest sentit, ha sostingut que el seu partit defensarà amb "dents i ungles un pacte per la indústria a favor de la indústria" a diferència dels dirigents polítics que parlen malament del sector, en les seves paraules.

Després d'agrair a Casa Seat que sigui amfitriona de l'acte, Fernández ha erigit l'automobilística com un "patrimoni sentimental" dels espanyols, i ha reclamat una Barcelona oberta, cosmopolita i segura, tot citant les paraules del president de Seat, Wayne Griffiths.

DANIEL SIRERA

Per la seva banda, Sirera ha assegurat que l'ocupació de mala qualitat i l'atur causen pobresa a Espanya, per la qual cosa "la millor política social és la que crea ocupació", i ha demanat desburocratitzar els tràmits per crear una empresa.

"Mentre el president d'Espanya diu que l'economia va a tota vela, els ciutadans i les empreses ho estan passant realment malament al nostre país", ha criticat.