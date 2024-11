Fernández (PP) reivindica el "feminisme real" i demana no fer del 25N una batalla partidista

Alós afirma que la violència masclista exigeix "respostes fermes, contundents, eficaces i permanents"

BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha reivindicat el "feminisme real" i ha demanat no fer de la lluita contra la violència a les dones una batalla partidista i ideològica.

Així s'ha pronunciat aquest dilluns en un acte amb el lema 'Feminisme, però de veritat' a Barcelona amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, juntament amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i la sotssecretària d'Igualtat, Conciliació i Política Social del PP, Ana Alós.

Ha insistit que la lluita contra la violència masclista és una batalla que compromet a tothom, i ha lamentat que "la gestió d'aquest assumpte no està sent la correcta, i això és segurament perquè s'ha prioritzat la ideologia", després d'optar per escoltar els experts.

Fernández ha assegurat que el PP parla d'aquest tema des de la humilitat: "No anem pel món donant lliçons de feminisme a ningú", i ha criticat els qui sí ho fan, en al·lusió a l'exportaveu de Sumar al Congrés Íñigo Errejón.

"Normalment, quan un polític dona durant anys i anys lliçons de feminisme als altres, després s'acaba descobrint que en la seva vida privada es comporta com Torrente, i que algunes de les seves companyes, que també han anat donant lliçons de feminisme durant anys i anys, s'han dedicat a encobrir el Torrente durant anys i anys", ha afirmat.

OSTATGES DE HAMAS

També ha cridat a recordar "les desenes de dones que continuen segrestades per Hamas en condicions de crueltat i violència", i n'ha exigit l'alliberament immediat.

Ha lamentat que a Espanya i altres països de la UE hi ha dones que per raons religioses, polítiques i ideològiques "no se'ls permet estudiar o no se'ls permet treballar o no se'ls permet vestir com els dona la gana".

"Això no es pot tolerar en les nostres comunitats en nom d'un malentès relativisme cultural. No hi ha ideologia i no hi ha confessió religiosa que justifiqui la violació dels drets humans", ha subratllat, després d'apostar per escoltar els experts en la matèria.

ANA ALÓS

En la seva intervenció, Alós ha subratllat que la violència masclista és "una realitat intolerable que exigeix respostes fermes, contundents, eficaces i permanents", i ha defensat el compromís del PP amb la renovació i aprovació del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere.

"El nombre de dones assassinades cada any és insuportable", ha afegit, i ha lamentat que a la xifra de dones assassinades s'hi sumi la de nens que també han mort a mans dels seus pares, i ha recordat que el 2024 ja són 41 dones i 8 nens.