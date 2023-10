Fernández (PP) reivindica el 12-O que els ciutadans han de ser "iguals davant la llei"

BARCELONA, 12 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha reivindicat aquest dijous durant el Dia de la Hispanitat que tots els ciutadans espanyols han de ser "iguals davant la llei".

"No hi pot haver privilegiats, una casta, que pugui impunement delinquir i que després se'ls acabi amnistiant", ha declarat als periodistes abans de participar en la manifestació a Barcelona pel Dia de la Hispanitat al costat del líder popular a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera.

"També avui (dijous) és un magnífic dia per recordar al conjunt de la classe política que som aquí per unir i no per dividir; que som aquí per cooperar i no per destruir", ha afegit.

Ha elogiat l'aportació d'Espanya a les arts i al coneixement, i ha afegit: "Quan els espanyols hem estat units i hem treball units, hem estat capaços d'organitzar els esdeveniments internacionals més importants, i de fer-ho amb un èxit sorprenent".

"Estem molt orgullosos de ser espanyols i, a més, de ser-ho en la nostra qualitat de catalans, perquè Espanya és una de les grans nacions del món, perquè Espanya és una de les grans democràcies del món", ha defensat.