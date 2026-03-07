Fernández (PP) promet seguretat a propietaris: Anirem contra el "model Colau-Illa-Sánchez"

Critica les polítiques socialistes i de Comuns en matèria d'habitatge
El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha promès als propietaris dels habitatges que se'ls oferirà seguretat, tranquil·litat i protecció en un context on, assegura, Catalunya s'ha convertit en el paradís de la 'inquiocupació': "Farem el contrari al model Colau-Illa-Sánchez".
"Allà on ells fan inviable la construcció, nosaltres reduirem taules, donarem més llibertat i fomentarem la cooperació públic-privada", ha expressat aquest dissabte Fernández en una jornada sobre habitatge a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), on també ha participat la coordinadora nacional d'Habitatge del PP, Paloma Martín.
El líder del PP català ha carregat contra les mesures d'habitatge del PSOE, PSC i dels Comuns, en referència al període que Ada Colau va ostentar el seu càrrec d'alcaldessa a la capital catalana: "Ada Colau era 'okupa', es vestia d'abella maia i s'introduïa en habitatges que no eren la seva", ha criticat.
Per això, ha retret a socialistes i Comuns les seves polítiques que s'han implantat a Espanya i Catalunya durant els últims 10 anys, i que ha assegurat que parteixen d'un principi profundament immoral i anticonstitucional: "Per a ells, el dret a l'habitatge de la gent vulnerable no ho han de cobrir les administaciones, que és el que ha de passar, sinó els propietaris amb els seus habitatges".
En aquest sentit, ha afirmat que aquests plantejaments han convertit Catalunya en el paradís okupa d'Europa, ja que aglutina el 43% de les ocupacions il·legals de tota Espanya: "És que ningú en el seu sa judici veient aquest panorama posarà el seu immoble al mercat de lloguer quan sap que no li pagaran i que el percentatge d'impagament cada vegada és pitjor", ha afegit.
"BATALLA IDEOLÒGICA"
En el seu discurs, Fernández ha parlat de la "batalla ideològica" que el PP català moltes vegades afronta contra l'esquerra populista, que és eficaç en la transmissió perversa dels seus missatges, segons ell, i ha lamentat que es culpi la situació actual a la liberalització del sòl que es va dur a terme quan José María Aznar era president del Govern.
"Que ningú us intenti colar que aquella època d'Aznar va tenir la culpa, perquè en aquella època tots els que avui tenim entre 45 i 55 anys vam poder comprar-nos l'habitatge en la qual avui hem format una família", ha subratllat el líder del PP a Catalunya.